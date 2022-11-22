لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام الخبراء تعقد اجتماعها الأول بوزارة العدل

غزة-الراي

عقدت لجنة قانونية خاصة مشكلة من وزارة العدل اجتماعها الأول لدراسة نظام اعتماد الخبراء وإعداد الاقتراحات والتعديلات اللازمة عليه.



وتشكلت اللجنة بقرار من وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وكلف به اللجنة ببيان المسوغات القانونية لتعديل نظام اعتماد الخبراء، وإعداد مقترح مشروع لتعديل النظام، وذلك برئاسة أ. إسلام أبو السعود وعضوية كل من أ. آلاء عبد الغفور وأ. آية عقل.



وكانت وزارة العدل قد اعتمدت ما لايقل عن 160 خبيراً في سبعة مجالات خبرة ويناط بهم إسناد القضاء وبيان الرأي الفني في قضايا فنية يتم عرضها على القضاة مما يساهم في مساندة القضاء وسرعة الفصل في القضايا.

