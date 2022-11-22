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التعليم تعقد انتخابات البرلمان الطلابي المركزي للعام 2022-2023

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:13

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غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي -دائرة القيادات الطلابية انتخابات البرلمان الطلابي المركزي للعام 2022-2023 على مستوى المديريات، وذلك في مقر الوزارة بغزة.
وحضر العملية الانتخابية د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمة، وأ. عبد الغني الشيخ مُسيّر عمل الإدارة العامة للأنشطة الطلابية، وأ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية، وأ. أحمد الشامي رئيس قسم الفنون التشكيلية، وأ. بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي، ومشرفو النشاط الثقافي في المديريات.


ويهدف إجراء الانتخابات إلى إيجاد قيادات شابة في المستقبل وتعزيز قيم الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر وتنفيذ أنشطة تتعلق بالطلبة لمساعدتهم في تنمية قدراتهم البشرية وتسهيل عملية التعليم ورفع مطالب الطلبة لجهات الاختصاص، وفيما يلي أسماء الفائزين:


أولاً: البرلمان الطلابي المركزي (للبنين):


حمزة أبو غالي رئيس البرلمان من مديرية رفح، محمد الحسنات النائب الأول من مديرية الوسطى، عبد الله محسن النائب الثاني من مديرية شرق غزة، صهيب عبد الله أمين السر من مديرية غرب غزة، نسيم النجار أمين الصندوق من مديرية شرق خان يونس، خالد الفرا الناطق الإعلامي من مديرية خان يونس، أيوب الكفارنة اللجان مديرية شمال غزة.


ثانياً: البرلمان الطلابي المركزي (للبنات):
سديل أبو سعدة رئيس البرلمان من مديرية غرب غزة، لما أبو شقير النائب الأول من مديرية شرق خان يونس، وسلمى أبو هويشل النائب الثاني من مديرية الوسطى، شذى النمس أمين السر من مديرية رفح، مرام صقر أمين الصندوق من مديرية خان يونس، ضحى نصير الناطق الإعلامي من مديرية شمال غزة، أحلام كالي اللجان من مديرية شرق غزة.
 

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