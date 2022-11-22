بلدية خان يونس تناقش مع لجان الأحياء خطة الطوارئ خلال فصل الشتاء

غزة-الراي

عقدت لجنة طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً مهمًا مع لجان الأحياء في خان يونس، لعرض جهود البلدية واستعراض خططها الرامية للتخفيف من تداعيات المنخفضات الجوية خلال فصل الشتاء.



وحضر اللقاء الذي عُقد في قاعة البلدية، رئيس لجنة طوارئ الشتاء في البلدية م. ياسر شعت، ورئيس قسم لجان الأحياء أ. عصام أبو شمالة، وعضويّ اللجنة أ. أيمن شهوان، و أ. محمود إربيع.



ويأتي هذا اللقاء من أجل رصد الإشكاليات الطارئة التي قد تنتج عن هطول مياه الأمطار في أحياء خان يونس المختلفة، لا سيما المناطق المنخفضة قبل وأثناء وبعد المنخفضات الجوية.



وبين أعضاء اللجنة أن البلدية تعمل وفق الإمكانات المتاحة من أجل ضمان استمراية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى وجود غرفة للطوارئ يتم من خلالها استقبال الشكاوى والإشارات وتحويلها للفرق الميدانية لمتابعتها وعمل ما يلزم بشأنها.



وأكد أعضاء اللجنة على أهمية التواصل المستمر مع اللجان المحلية الموزعة على كافة نطاق نفوذ البلدية من أجل خدمة أبناء شعبنا، وكذلك مساعدة الطواقم العاملة في الميدان لتأدية واجباتها على الوجه الأكمل في موسم الخير.

