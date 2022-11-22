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تحت رعاية الشباب والثقافة

"الجمعية الإسلامية" تنفذ مبادرة حول التغذية السليمة للأطفال

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:17

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غزة-الرأي
تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، وضمن مشروع مبادرات الطفولة، نفذت الجمعية الإسلامية بخانيونس، مبادرة بعنوان: "غذائي سر قوتي"، تستهدف 52 طفل وطفلة من الفئة العمرية 8-12 عام لتعزيز وعيهم حول النظام الغذائي السليم.


وأوضح المدير العام للطفولة والطلائع عصام الهبيل أن المبادرة تهدف إلى غرس الثقافة والقيم الصحية السليمة لدى الأطفال المستهدفين من المبادرة، وتعديل السلوكيات الخاطئة في النظام الغذائي، وتوعيتهم بطرق التغذية السليمة.


وأشار الهبيل إلى المبادرة تسلط الضوء على موضوعات مهمة خاصة في ظل المشاكل الصحية التي برزت بشكل كبير.
 

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