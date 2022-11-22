الأوقاف تنظّم ورشة عمل بعنوان "التحصين الأمنيّ المجتمعيّ"

غزة-الراي

نظّمت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسيّ ورشة عمل بعنوان: (التحصين الأمنيّ المجتمعيّ)، مستهدفةً الواعظات على مستوى محافظات قطاع غزة، بمشاركة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام الدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين، ومديرة دائرة الدعوة والإرشاد - إناث د. نادية الغول، وممثّلة الدعوة الإلكترونية أ. عبير الطرطور.



بدوره ،بيّن الأغا أهمية الدور الذي يقع على عاتق الدعاة في ظل التحديات المعاصرة، والظروف الأسريّة والمجتمعيّة التي تؤثر على المنظومة بشكل كامل، مستشهدًا بعدة عوامل تؤثر عليهم، كالحصار، والتغيرات التكنولوجيّة، وغيرها.



واضاف : "الوعّاظ والواعظات هم الجهة الأكثر تأثيرًا في التوجيه والإرشاد في المجتمع المسلم"، مؤكّدًا أنّ عليهم واجباتٍ ومهامَّ عظيمة، وصولًا إلى تكوين المشروع الوطنيّ الإسلاميّ.



من جهته ،أكّد أبو العمرين أنّ الأوقاف تعمل مؤسسة شريكة مع المؤسسات المجتمعيّة؛ لمعالجة الظواهر المجتمعيّة السلبيّة، وتعزيز الجوانب الإيجابيّة؛ بهدف المحافظة على الأمن المجتمعيّ، وتحصينه.



وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور، تضمنت موضوع التحصين الشرعيّ، الذي قدّمته أ. ناهد زعرب، والتحصين الأسريّ، قدّمته أ. إيمان النخالة، والتحصين الشخصيّ، قدّمه أ. هاني الكحلوت، والتحصين المجتمعيّ التكنولوجيّ، قدّمه أ. أحمد العبادلة.



واختتمت الورشة بعدد من التوصيات، أهمها: تعزيز الوازع الدينيّ المستمد من القيم الإسلاميّة؛ لخلق فرد متكامل في العقل والجسد والروح، والاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في جميع المجالات، والاستعانة بخبراء التكنولوجيا؛ للحد من حالات الابتزاز، والعمل على تعزيز الأمن الأسريّ، من خلال المحافظة على الخصوصيّة الفرديّة والأسريّة والمجتمعيّة القائمة على التربية الإسلاميّة الصحيحة.

