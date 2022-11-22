وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: 4 أسرى يمرون بأوضاع صحية سيئة وكالة الرأي الفلسطينية "فيفا": فوز السعودية على الأرجنتين واحدة من أكبر المفاجآت وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تبحث ترتيبات حفلها القرآنيّ المركزيّ مع المؤسسات القرآنيّة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظّم ورشة عمل بعنوان "التحصين الأمنيّ المجتمعيّ" وكالة الرأي الفلسطينية "الجمعية الإسلامية" تنفذ مبادرة حول التغذية السليمة للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية البرلمان الطلابي لمدرسة بنات دير البلح يزور بلدية الدير وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش مع لجان الأحياء خطة الطوارئ خلال فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والصحة يناقشان مشروع قانون المسؤولية الطبية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد انتخابات البرلمان الطلابي المركزي للعام 2022-2023 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام الخبراء تعقد اجتماعها الأول بوزارة العدل
أخبار » الرياضة و الملاعب

"فيفا": فوز السعودية على الأرجنتين واحدة من أكبر المفاجآت

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:47

الدوحة- الرأي

صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن تحقيق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزاً، اليوم الثلاثاء، على نظيره الأرجنتيني، هو واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ بطولة كأس العالم.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لـ"فيفا" المتعلق ببطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

كما كتب "فيفا" في مدونة له عبر حسابه الرسمي بعنوان "السعودية صدمت الأرجنتين"، و"المملكة حققت فوزا تاريخيا (2-1)، منهية بذلك 36 مباراة للأرجنتين بدون هزيمة في المونديال، وأثارت مشاهد احتفالية جامحة في صافرة نهاية المباراة".

وأكد "فيفا" في مقال له عبر حسابه أن "المملكة العربية السعودية حققت أول معجزة حقيقية في مونديال قطر 2022، بفوزها على الأرجنتين المرشحة للمنافسة".

وكان المنتخب السعودي قد صعق راقصي التانغو، بثنائية مباغتة، في أقل من 10 دقائق، بعدما كان المنتخب الأرجنتيني متقدما على الأخضر بهدف، في مباراة جمعت المنتخبين على ملعب "لوسيل"، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحوّل "الأخضر" تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس.

وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز.

وفي الدقيقة 54، سجّل سالم الدوسري هدف التقدم للأخضر من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

وكسرت السعودية بذلك، سلسلة اللاهزيمة لمنتخب الأرجنتين التي امتدت إلى 36 مباراة، حيث كانت آخر هزيمة تلقاها التانغو في يوليو/ تموز 2019 أمام المنتخب البرازيلي.

وبذلك حصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط غالية تقوده لصدارة المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟