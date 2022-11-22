"فيفا": فوز السعودية على الأرجنتين واحدة من أكبر المفاجآت

الدوحة- الرأي

صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن تحقيق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزاً، اليوم الثلاثاء، على نظيره الأرجنتيني، هو واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ بطولة كأس العالم.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لـ"فيفا" المتعلق ببطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

كما كتب "فيفا" في مدونة له عبر حسابه الرسمي بعنوان "السعودية صدمت الأرجنتين"، و"المملكة حققت فوزا تاريخيا (2-1)، منهية بذلك 36 مباراة للأرجنتين بدون هزيمة في المونديال، وأثارت مشاهد احتفالية جامحة في صافرة نهاية المباراة".

وأكد "فيفا" في مقال له عبر حسابه أن "المملكة العربية السعودية حققت أول معجزة حقيقية في مونديال قطر 2022، بفوزها على الأرجنتين المرشحة للمنافسة".

وكان المنتخب السعودي قد صعق راقصي التانغو، بثنائية مباغتة، في أقل من 10 دقائق، بعدما كان المنتخب الأرجنتيني متقدما على الأخضر بهدف، في مباراة جمعت المنتخبين على ملعب "لوسيل"، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحوّل "الأخضر" تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس.

وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز.

وفي الدقيقة 54، سجّل سالم الدوسري هدف التقدم للأخضر من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

وكسرت السعودية بذلك، سلسلة اللاهزيمة لمنتخب الأرجنتين التي امتدت إلى 36 مباراة، حيث كانت آخر هزيمة تلقاها التانغو في يوليو/ تموز 2019 أمام المنتخب البرازيلي.

وبذلك حصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط غالية تقوده لصدارة المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.