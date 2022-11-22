بلدية دير البلح تعقد اجتماعها الدوري وتبحث سير العمل لتطويره والارتقاء به

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اجتماعها الدوري لمدراء البلدية للاطلاع على سير العمل والعراقيل التي تواجههم خلاله وسبل التغلب عليها، بالإضافة لبحث ما تم تحقيقه من الخطة السنوية للدوائر.

وافتتح رئيس البلدية دياب الجرو اللقاء بالحديث عن أهمية التواصل المستمر بين الإدارة والموظفين وتبادل الأفكار لتطوير العمل والارتقاء به لتجويد الخدمات المقدمة، مؤكداً العمل على كافة الصعد لتنفيذ مشاريع تطويرية تلبي احتياجات المدينة والسكان.

وتناول اللقاء استعراض مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي وما تم العمل ومناقشة بعض العراقيل مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفق وثائق المشروع وقبل بدء المطر.

وأكدوا أنه تم تفعيل لجنة طوارئ فصل الشتاء لتكون جاهزة وقت المنخفضات الجوية حيث تم عمل فرق لتعمل على مدار الساعة خلال الطوارئ.

كما تم مناقشة الأمور المالية وعدد من مهام العمل الأخرى لتطوير الأداء.