وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ الشتاء بالزوايدة تعقد اجتماعها بحضور رئيس البلدية وكالة الرأي الفلسطينية المنتخب التونسي يحصل على أول نقطة له في كأس العالم وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يناقش مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع مشروع قانون المسؤولية الطبية وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يناقش مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع مشروع قانون المسؤولية الطبية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: 4 أسرى يمرون بأوضاع صحية سيئة وكالة الرأي الفلسطينية "فيفا": فوز السعودية على الأرجنتين واحدة من أكبر المفاجآت وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تبحث ترتيبات حفلها القرآنيّ المركزيّ مع المؤسسات القرآنيّة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظّم ورشة عمل بعنوان "التحصين الأمنيّ المجتمعيّ" وكالة الرأي الفلسطينية "الجمعية الإسلامية" تنفذ مبادرة حول التغذية السليمة للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية البرلمان الطلابي لمدرسة بنات دير البلح يزور بلدية الدير
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تعقد اجتماعها الدوري وتبحث سير العمل لتطويره والارتقاء به

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:58

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اجتماعها الدوري لمدراء البلدية للاطلاع على سير العمل والعراقيل التي تواجههم خلاله وسبل التغلب عليها، بالإضافة لبحث ما تم تحقيقه من الخطة السنوية للدوائر.

وافتتح رئيس البلدية دياب الجرو اللقاء بالحديث عن أهمية التواصل المستمر بين الإدارة والموظفين وتبادل الأفكار لتطوير العمل والارتقاء به لتجويد الخدمات المقدمة، مؤكداً العمل على كافة الصعد لتنفيذ مشاريع تطويرية تلبي احتياجات المدينة والسكان.

وتناول اللقاء استعراض مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي وما تم العمل ومناقشة بعض العراقيل مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفق وثائق المشروع وقبل بدء المطر.

وأكدوا أنه تم تفعيل لجنة طوارئ فصل الشتاء لتكون جاهزة وقت المنخفضات الجوية حيث تم عمل فرق لتعمل على مدار الساعة خلال الطوارئ.

كما تم مناقشة الأمور المالية وعدد من مهام العمل الأخرى لتطوير الأداء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟