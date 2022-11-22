"شرطة خان يونس والتدريب" تعقدان ورشة "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون"

خانيونس- الرأي

عقدت شرطة محافظة خان يونس بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتنسيق مع المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية ورشة لعدد من ضباط شرطة خان يونس بعنوان "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون".

ورحب العقيد إسلام شهوان بالضباط الحضور وبكادر التدريب، مؤكداً أن الدورة تأتي ضمن بروتوكولات التعاون مع الصليب الأحمر والتي تستهدف ثلة من الضباط المختصين بمراكز وإدارات شرطة خان يونس.

وتناولت الورشة عدة عناوين أهمها التعريف بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وواجبات والتزامات المسؤولين عن إنفاذ القانون أثناء الاحتجاز، متضمنةً دراسة حالات عملية تم تمثيلها، وجرى بعدها مناقشة الأخطاء وإبداء الملاحظات.

وفي ختام الدورة وجه الرائد محمود زعرب منسق شرطة خان يونس لدى الصليب الأحمر والمدرب القانوني المعتمد لديهم شكره لمديرية التدريب لحرصها المتواصل واهتمامها في ترتيب اللقاءات بالتعاون مع الصليب الأحمر.