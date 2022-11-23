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نقل تهاني الشعب الفلسطيني للأشقاء

"هنية" يبارك فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:16

"هنية" يبارك فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

غزة- الرأي
بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فوز المنتخب السعودي في أول مباراة له في مونديال قطر 2022، على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف مساء  أمس الثلاثاء.

وقدم هنية التهاني لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عقب انتهاء المباراة، وأكد أن المنتخب السعودي قدم مباراة قوية وأظهر قدرة العرب على المنافسة والظهور بصورة جميلة تشرف جميع العرب.

كما نقل تهاني الشعب الفلسطيني وجماهيره الرياضية التي تابعت اللقاء وعبرت عن فرحتها في ساحات وميادين فلسطين عقب انتهاء المباراة.

وتمنى التوفيق وتحقيق الفوز في باقي مباريات المنتخب السعودي.

بدوره شكر ياسر المسحل مباركة هنية ومشاعر الشعب الفلسطيني وفرحتهم بفوز المنتخب السعودي وتمنى أن يحقق الأخضر المزيد من التألق وإحراز الفوز في جميع مبارياته بالمونديال.

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