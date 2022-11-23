واتس آب يستعد لطرح ميزة جديدة للمكالمات على أجهزة سطح المكتب

كشف تقرير حديث أن خدمة الدردشة الفورية واتس آب تختبر حاليا ميزة جديدة لمستخدمي WhatsApp beta على أجهزة سطح المكتب، والتى تتيح لهم تبويب مكالمات جديدة داخل الشريط الجانبي للتطبيق. وبحسب التقرير فإن الميزة الجديدة متاحة بالفعل لمستخدمين محددين وستصل لمزيد من المستخدمين في الأيام القادمة، وهي تعتمد على ميزة الشريط الجانبي الجديد الذى تم إضافته للنسخة التجريبية من التطبيق والذى تمت إضافته خلال الشهر الماضي. يث يسهّل الشريط الجانبي للتطبيق على المستخدمين الوصول إلى أقسام معينة من التطبيق من خلال فتح علامات تبويب قائمة الدردشة وتحديثات الحالة والإعدادات، وآخر تحديث يضيف علامة تبويب جديدة لفتح سجل المكالمات متاح الآن لمختبري الإصدار التجريبي على متجر Microsoft. وفقًا للتقرير ، من المتوقع أن يرى مختبرو الإصدارات التجريبية علامة تبويب المكالمات الجديدة بمجرد فتح WhatsApp، ومع ذلك ، يحتاج بعض المختبرين إلى إعادة تشغيل التطبيق إذا لم يتمكنوا من العثور على علامة التبويب الجديدة. وسيتمكن المستخدمون من رؤية قائمة سجل مكالماتهم داخل تطبيق سطح المكتب بمجرد إضافة علامة تبويب المكالمات، و علاوة على ذلك ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من رؤية معلومات الاتصال عن طريق فتح بطاقة اتصال معينة. ويشير التقرير أيضًا إلى أن سجل المكالمات قد لا يكون متزامنًا تمامًا مع السجل الموجود على جهازك المحمول لأن تطبيق Windows لا يزال في الإصدار التجريبي، و بصرف النظر عن هذا ، قد لا تنعكس المكالمات التي يتم إجراؤها من تطبيق سطح المكتب الأصلي على هاتفك.