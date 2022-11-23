المباحث العامة تضبط 3750 لتر سولار وسط الأحياء السكنية

غزة-الرأي

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم المحروقات في محافظة شمال غزة، بمشاركة الدفاع المدني والهيئة العامة للبترول بوزارة المالية، 3750 لتر سولار في أرض أحد المواطنين والمتواجدة وسط الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالمحافظة.

وبينت مباحث التموين أنها حررت محاضر إثبات حالة على المواطن لقيامه بتفريغ صهاريج سولار متنقلة داخل أرضه، وذلك لإزالة المخاطر الصحية التي تتعلق بشروط الأمن والسلامة وسط الأحياء السكنية.

وقالت إنها أحالت ملف القضية والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.