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بالتعاون مع مدرسة عمواس الأساسية أ

جودة البيئة تنفذ ندوة حول النفايات الصلبة وأهمية إعادة استخدامها

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:20

سلطة البيئة تنفذ ندوة حول النفايات الصلبة وأهمية إعادة استخدامها
سلطة البيئة تنفذ ندوة حول النفايات الصلبة وأهمية إعادة استخدامها

غزة- الرأي
نفذت دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، ندوة بيئية تثقيفية حول النفايات الصلبة واهمية اعادة استخدامها وتدويرها، وذلك بالتعاون مع مدرسة عمواس الأساسية أ في محافظة شمال غزة.

حيث قامت المرشدة البيئيئة رنين كحيل،  بتقدير المحاضرة وسط تفاعل كبير من طالبات النادي البيئي في المدرسة، وفي نهاية اللقاء تم تقديم شهادة تكريم لطواقم سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك تقديراً للجهود المبذولة في مجال التوعية البيئية في سلطة المياه وجودة البيئة.

و أشار م.خالد أبوغالي مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، إلى أن هذه الندوات تأتي في إطار التعاون المشترك بين سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة التربية والتعليم ضمن مشروع مدارس مستدامة بيئياً.

من جانبه، أشاد د.يوسف ابرهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز ورفع مستويات الوعي البيئي لدى فئة طلبة المدارس على مستوى مدارس قطاع غزة.

سلطة البيئة تنفذ ندوة حول النفايات الصلبة وأهمية إعادة استخدامها 316815022_10210677614214067_3226533545653722602_n 316135743_10210677613894059_3648938501416710044_n
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