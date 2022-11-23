جودة البيئة تنفذ ندوة حول النفايات الصلبة وأهمية إعادة استخدامها

غزة- الرأي

نفذت دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، ندوة بيئية تثقيفية حول النفايات الصلبة واهمية اعادة استخدامها وتدويرها، وذلك بالتعاون مع مدرسة عمواس الأساسية أ في محافظة شمال غزة.

حيث قامت المرشدة البيئيئة رنين كحيل، بتقدير المحاضرة وسط تفاعل كبير من طالبات النادي البيئي في المدرسة، وفي نهاية اللقاء تم تقديم شهادة تكريم لطواقم سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك تقديراً للجهود المبذولة في مجال التوعية البيئية في سلطة المياه وجودة البيئة.

و أشار م.خالد أبوغالي مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، إلى أن هذه الندوات تأتي في إطار التعاون المشترك بين سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة التربية والتعليم ضمن مشروع مدارس مستدامة بيئياً.

من جانبه، أشاد د.يوسف ابرهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز ورفع مستويات الوعي البيئي لدى فئة طلبة المدارس على مستوى مدارس قطاع غزة.