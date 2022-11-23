وزارة العمل تواصل مشروع الدورات المهنية القصيرة

غزة- الرأي

واصلت الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل، مشروع الدورات المهنية القصيرة، في جميع مراكز التدريب المهني الخمسة بقطاع غزة.

وأشار عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، إلى أن مشروع الدورات المهنية القصيرة يشمل 12 تخصصا، يستفيد منها 240 متدرب على مستوى محافظات القطاع.

ونوه كلاب إلى أن التخصصات المهنية التي يتم تدريبها في الدورات القصيرة، بتمويل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هي "الحدادة، الدهان، المخبوزات، البلاط، الخياطة، السباكة، النجارة، الكهرباء".

وأكد مدير عام التدريب المهني على أن هذه البرامج تشمل الكفايات والمهارات المهنية المطلوبة لحاجة سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث سيحصل المتدرب على شهادة مهنية تساعده على الاندماج في سوق العمل.

وأفاد كلاب إلى أن وزارة العمل تهدف من خلال هذه البرامج إلى التخفيف من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، وتعزيز ثقافة التدريب المهني في القطاع.