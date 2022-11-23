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المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم برنامج رواد العدالة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:07

المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم برنامج رواد العدالة
المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم برنامج رواد العدالة

غزة- الرأي

اختتم المعهد العالي للقضاء، الفلسطيني بالتعاون مع إدارة التدريب والتطوير بهيئة القضاء العسكري، برنامج رواد العدالة، بتخريج 20 مشاركاً من أعضاء النيابة العسكرية، بواقع 16 ساعة تدريبية.

وحضر حفل التخريج، المستشار د. حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، العقيد د. رامي صالح المدعي العام العسكري، القاضي حسان سعد مدير التدريب القضائي بهيئة القضاء العسكري، والرائد فادي رضوان مساعد المدعي العام العسكري.

وفي كلمته الترحيبية بين المستشار د. حاتم أبو عيشة أهمية البرنامج في تطوير قدرات السادة المستشارين أعضاء النيابة العسكرية، مؤكداً حرص المعهد على تعزيز سبل التعاون مع هيئة القضاء العسكرية، لتنفيذ البرامج التدريبية النوعية بهدف الارتقاء بالمنظومة القضائية والقانونية.

وثمن العقيد د. رامي صالح جهود المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في إنجاح البرنامج، مؤكداً على أهمية التدريب الذي يسهم بشكل مباشر في تطوير المهارات، وأن مهمة المشاركين لا تنتهي بانتهاء البرنامج، وإنما بتطبيق البرنامج التدريبي واقعاً عملياً بما ينعكس على نجاح العمل وتحقيق العدالة الناجزة.

واختتم اللقاء بتسليم الشهادات للسادة المستشارين أعضاء النيابة العسكرية بعد إتمام البرنامج بنجاح.

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