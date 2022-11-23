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يهدف لتعزيز الوعي حول خدمة القدم الحنفاء

مركز الأطراف الصناعية ببلدية غزة يشارك بمؤتمر بجنوب أفريقيا

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:23

مركز الأطراف الصناعية ببلدية غزة يشارك بمؤتمر بجنوب أفريقيا
مركز الأطراف الصناعية ببلدية غزة يشارك بمؤتمر بجنوب أفريقيا

غزة- الرأي

شارك مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ضمن وفد مشترك في المؤتمر الدولي للقدم الحنفاء المنعقد في جمهورية جنوب أفريقيا ضمن جهود تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة وتطوير الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة . 

وضم الوفد؛ مدير المركز محمد دويمة، واستشاري جراحة العظام د. عبد الرحمن الفرا، ومدير برنامج التأهيل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب غزة أحمد موسى، والمسؤولة الميدانية في اللجنة سائدة البرعاوي.

ويهدف المؤتمر لزيادة الوعي حول الخدمات المقدمة للأطفال الذين يعانون من القدم الحنفاء و السبل الإدارية لتطوير خدمة القدم الحنفاء بتقنية "  البونسيتي" .

و قدمت سائدة البرعاوي ورقة علمية عن تأسيس خدمة القدم الحنفاء في قطاع غزة و مدى أثرها ونتائجها الايجابية على الأطفال .

ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم على مدار ثلاثة أيام ويشمل بعض التدريبات لبعض التقنيات الخاصة بطريقة " بونسيتي ".

يذكر أن مؤتمر القدم الحنفاء  يعقد كل عامين وهذه هي المشاركة الثانية لمركز الأطراف الصناعية في المؤتمر بعدما أطلق المركز خدمة القدم الحنفاء بتعاون وإشراف وزارة الصحة وبتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر العام الماضي

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