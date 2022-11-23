مستشفى العيون تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية

غزة- الرأي

حذر مدير مستشفى العيون د. ماجد حمادة، من خطورة ظاهرة انتشار المضادات الحيوية وسهولة الوصول إليها، مؤكداً على حرص أطباء المستشفى في وصف المضادات الحيوية حسب ما تقضيه الحالة المرضية.

وأوضح رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى في مستشفى العيون الحكومي د. رانية القوقا العلاقة بين السلامة ومكافحة العدوى وبين الاستخدام الخاطئ الإفراط في صرف المضادات الحيوية والاحتفال السنوي ب بـالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات والذي يتم في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام.

وبينت د. القوقا، أن المضادات الحيوية هي أدوية تستعمل للوقاية من عدوى الالتهابات البكتيرية وعلاجها، وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تغير البكتيريا نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية.

وقالت د.القوقا إنه إمكان الأفراد أن يقوموا في إطار سعيهم إلى الوقاية من انتشار مقاومة المضادات الحيوية ومكافحتها ألا يستعملوا المضادات الحيوية إلا بوصف طبية وأن يحرصوا دوماً على إتباع نصائح العاملين الصحيين المعنيين محذرةً من ألا يتشارك الإفراد المضادات الحيوية المتبقية أو التي يستعملونها مع غيرهم.

وأكدت على الوقاية من عدوى الالتهابات عن طريق الانتظام في غسل اليدين وإعداد الطعام الصحي وتجنب مخالطة المرضى مخالطة حميمة والمواظبة على تحديث ما يأخذونه من لقاحات.