" حماية المستهلك" تنظم 262 جولة تفتيشية للأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار وتوفر الظروف الصحية للمواد الغذائية.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن طواقم حماية المستهلك نظمت خلال الأسبوع الحالي 29 جولة تفتيشية شملت زيارة 233 محل تجاري وأسواق في محافظات غزة.



وتم خلال الجولات تحرير 26 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات الفلسطينية، وتحرير 38 محضر اتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.



وبينت الوزارة أنه تم سحب عينات لمنتجات غذائية لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي.