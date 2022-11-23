"هيئة تشجيع الاستثمار" تناقش عدة قضايا مع وكيل وزارة الاقتصاد

غزة- الرأي

عقد مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية – فلسطين اجتماعاً، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالهيئة.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الإدارة م. عبد الفتاح الزريعي و أعضاء المجلس، ووممثل عن شركة فلسطين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية - بيدكو في المقر الرئيس للهيئة بمدينة غزة الصناعية.

وقدم الزريعي الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً أن يكون لهم دور في الارتقاء بالمنطقة الصناعية، والعمل كفريق واحد للنهوض بالهيئة بهدف جذب الاستثمارات والعمل على دعم الاقتصاد والمنتج الوطني، للمساهمة في تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية والتخفيف من نسبة البطالة.

وقال الزريعي إن الهيئة تعمل على تقديم الاعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية للمشاريع المتوسطة والكبيرة، وتوفير برامج التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة ضمن ضوابط محددة يتم الإعلان عنها كل ثلاثة شهور، وكذلك تعمل الهيئة على إقامة وتطوير المدن والمناطق الصناعية الحرة وتسهيل إقامة وتشغيل المشاريع الاستثمارية فيها.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المهمة والخاصة بعمل الهيئة والدور الحيوي للهيئة والمهام الموكلة إليه حسب القانون ومناقشة ما تم إنجازه في كافة الملفات خلال الفترة الماضية.

وقام المجلس بزيارة لعدد من المصانع في مدينة غزة الصناعية للإطلاع على سير عملها وتقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار وتطوير عملها.

يذكر أن الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الجهة المسؤولة عن إنشاء المناطق الصناعية والخطيط والترويج لها، إضافة إلى التطوير والإشراف على تشغيل وإدارة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين، وإنشاء مناطق صناعية متقدمة متوافقة مع المعايير الدولية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمناطق الصناعية المستهدفة بطريقة استراتيجية لتكون إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار.