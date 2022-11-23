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"إعلام الصحة" يبحث التعاون المشترك مع إذاعة القدس المحلية

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:16

وفد اعلامي من وزارة الصحة يبحث مجالات التعاون المشترك مع اذاعة القدس المحلية
وفد اعلامي من وزارة الصحة يبحث مجالات التعاون المشترك مع اذاعة القدس المحلية

غزة- الرأي

زار وفد إعلامي من وزارة الصحة بغزة، إذاعة القدس المحلية، وذلك بهدف بحث مجالات التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الاعلامية.


وقال مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة د. أشرف القدرة خلال كلمة له بالزيارة التي شارك فيها كل من نور الدين عاشور مدير دائرة الإعلام، وزينب عودة مدير ملف التدريب بالوحدة و إبراهيم شقوره مسؤول ملف العلاقات الاعلامية، وأ. وفاء ياغي مسؤولة ملف الأنشطة والعلاقات العامة و محمد العرابيد من قسم التصوير والمونتاج، إن الزيارة تأتي بهدف اشراك المؤسسات المحلية الاعلامية في تعزيز الخطاب الصحي ولدعم كوادرنا الصحية في ظل انجازاتها في الحفاظ على سلامة المجتمع والصحة العامة.

من جانبه، ثمن القائمون على الإذاعة جهود وزارة الصحة ونجاح كوادرها الصحية في التطوير المستمر للخدمات الصحية بما ينعكس على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الاذاعة جزء من النسيج الاجتماعي الذي يدعم ويعزز النجاحات الصحية في قطاع غزة.

كما شملت الزيارة بحث أوجه التعاون وفتح وتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، إلى جانب بحث أوجه الاستفادة من خبرات الكوادر الاذاعية وتطوير الرسائل الاذاعية التي تقوم بها الكوادر الصحية.

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