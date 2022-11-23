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سلطة الأراضي تتابع مع المكاتب الفرعية التعديات على الأراضي الحكومية

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:52

سلطة الأراضي تعقد اجتماعا ً للمكاتب الفرعية
سلطة الأراضي تعقد اجتماعا ً للمكاتب الفرعية

غزة- الرأي
عقد مدير دائرة التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي م. محمد أبو شعر، اجتماعاً للمكاتب الفرعية في محافظات الشمال وخانيونس ورفح، وذلك استمراراً للحملة المركزية التي أعلنت عنها سلطة الأراضي لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية ولمنع النزيف الحاصل فيها .

وبحث اللقاء  الإجراءات الميدانية لمتابعة التعديات وتعزيز عمل الطواقم الميدانية لملاحقة المتعدين ومنع أي تعدي جديد كما بحث الاجتماع آلية العمل المتبعة و الخطة الميدانية و توزيع المناطق جغرافيا على المفتشين و سبل التعاون المشترك مع الشرطة من اجل وقف تغول المواطنين على الأراضي الحكومية .

من جهته، قال مدير دائرة التفتيش والمتابعة م. محمد أبو شعر، إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة الأراضي والطواقم الميدانية لمتابعة التعديات ومنعها وتحقيق قوة ردع للمتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي تتراوح ما بين السجن والغرامة المالية الكبيرة حسب ما ينص عليه قانون تجريم التعديات رقم 5/2017.

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