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تعليم شرق خان يونس يناقش مهارات البحث العلمي لأمناء المكتبات

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:04

تعليم شرق خان يونس يناقش مهارات البحث العلمي لأمناء المكتبات
تعليم شرق خان يونس يناقش مهارات البحث العلمي لأمناء المكتبات

خان يونس- الرأي

نظمت مديرية التربية التعليم شرق خان يونس، ورشة عمل حول مهارات البحث العلمي لأمناء المكتبات في مكتبة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات.

جاء ذلك، بحضور م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية،  ختام نصار رئيس قسم التدريب،  محمد وادي مشرف المكتبات المدرسية، د. محمد شبير رئيس قسم الترخيص والاعتماد المدرسي ومدرب الورشة.

وأوضحت أبو موسى أن المديرية تعمل على تطوير الكوادر العاملة في الميدان من معلمين وإداريين وأمناء المكتبات المدرسية، مثنيةً على جهود قسم التقنيات التربوية بالمديرية لمتابعته تدريب الأمناء حول مهارات البحث العلمي، وأشادت بالهمة العالية التي يتمتع بها أمناء المكتبات.

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