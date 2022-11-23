مدرسة عبد المعطي الريس تفتتح معرضاً "كن لطيفاً مع نفسك والبيئة"

الوسطى- الرأي

افتتحت مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، معرضاً بيئياً بعنوان "كن لطيفاً مع نفسك والبيئة" .

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي ورئيس قسم التخطيط أ. رأفت جبر ومديرة المدرسة أ. منهل فروانة ومدير دائرة الصحة أ. فايز السرحي، ومدير التعليم المهني السابق المهندس سعيد جاد الحق، وأ. معتز أبو عيادة من وزارة الأقتصاد الوطني.

المعرض من تنفيذ النادي البيئي الصحي وبإشراف كل من المعلمة أ. أماني البطنيجي والمهندسة نهال البنا وطالبات وخريجات المدرسة، ويشتمل المعرض على عدد من الزوايا وهي الغذاء الصحي، والاسعافات الأولية، والمنظفات اليدوية، وتدوير النفايات الصلبة، بالاضافة لزاوية المعلومات الطبية.