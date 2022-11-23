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"الباز" يبحث التسهيلات المقترحة لتسجيل أراضي الأقساط

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:08

رئيس سلطة الأراضي يبحث التسهيلات المقترحة لتسجيل أراضي الأقساط
رئيس سلطة الأراضي يبحث التسهيلات المقترحة لتسجيل أراضي الأقساط

غزة- الرأي
أوصى رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز بضرورة منح المزيد من التسهيلات للإجراءات المتبعة في تسجيل أراضي الأقساط جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع اللجنة المختصة لدراسة أليات تسجيل هذه الأراضي المتعاقد عليها زمن الإدارة المصرية لقطاع غزة والمتمركزة في شمال قطاع غزة والمعروفة باسم مشروعي عامر وناصر الزراعيين إضافة الى أراضي رفح .

وناقش الاجتماع الذي جرى بحضور كل من أ. إياد أبو دية مدير دائرة التسجيل والتوثيق في الإدارة العامة لأملاك الحكومة ، وأ. موفق علوان – مدير عام وحدة الشئون القانونية، وأ. هبة الديب – مدير دائرة القضايا في وحدة الشئون القانونية، و م. أماني محمدين مدير دائرة التخصيصات في الإدارة العامة للمساحة العامة، ناقش الإجراءات المتابعة حاليا في إتمام معاملات نقل الملكية في أراضي الأقساط ليتمكن المواطنين من إتمام معاملاتهم بسهولة وبسرعة دون مواجهة صعوبات خلال فترة إتمام المعاملة ودون التأثير على صحة المعاملة ذاتها .

وقد أقرت اللجنة عدد من التسهيلات الإدارية والتنفيذية في الإجراءات وأكد رئيس سلطة الأراضي على أهميه منح التسهيلات اللازمة لإتمام عملية التسجيل وذلك من منطلق الحرص الشديد من سلطة الأراضي على تثبيت الملكيات وتسجيلها بأسماء المتعاقدين عليها لمنع أي ضياع أو تزوير في الملكيات .

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