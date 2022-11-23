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تعليم شرق خان يونس يفتتح مشروع المدارس الآمنة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:20

تعليم شرق خان يونس يفتتح مشروع المدارس الآمنة
تعليم شرق خان يونس يفتتح مشروع المدارس الآمنة

خان يونس- الرأي

 افتتح قسم الصحة المدرسية بالمديرية، مشروع المدارس الآمنة الذي استهدف ثمانية عشر مدرسة في ستة مجموعات بؤرية ضمن مشاريع التثقيف الصحي نحو تعزيز بيئة صحية وآمنة للطلبة والعاملين، وذلك في مدرسة كامل الأغا الأساسية المشركة.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. أسماء أبو موسى، رئيس قسم الصحة المدرسية أ. خليل النجار، أ. ضياء الأغا رئيس شعبة قسم الصحة المدرسية، أ. ياسر أبو صبحة، مدير المدرسة. 

وفي كلمتها أكدت أبو موسى على أهمية مشروع المدارس الآمنة في إعداد مدارس صحية خالية من الأمراض والأوبئة، كما أنها تأتي تعزيزًا لقواعد السلامة في مدارسنا وتبقيها في حالة من الجهوزية في ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزة، مثنيةً في الوقت على جهود قسم الصحة المدرسية بجميع العاملين فيه على متابعة الحالة الصحية للطلب ونشر ثقافة الوعي بينهم.

بدوره،  أكد النجار على أن جميع مدارس المديرية تتمتع ببيئة صحية آمنة، وأن الهدف من المشروع التثقيف الصحي نحو تعزيز بيئة صحية وآمنة للطلبة والعاملين، موضحًا أن المديرية تولي صحة الطالب أهمية كبيرة كونها تساهم بصورة مباشرة في زيادة التحصيل الدراسي.

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