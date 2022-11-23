"هنية" يستقبل الوفد الرياضي الفلسطيني في الدوحة

الدوحة-الرأي

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، المشاركين في الطاقم الفلسطيني من إعلاميين ومتطوعين في مونديال قطر، مشيداً بدورهم وأدائهم وتمثيلهم لفلسطين.

وأثنى هنية، على الجهود التي يقوم بها الفريق الفلسطيني من إعلاميين ومتطوعين وقال بأنهم يعكسون صورة شعبنا الناصعة في أدائهم وأعمالهم .

وأكد خلال اللقاء أن قطر استطاعت أن تكسب تنظيم المونديال وأن تفرض أسلوبها القيمي والأخلاقي على مجرياته والنابعة من ديننا الإسلامي وموروثنا العربي.

وأضاف هنية أن دولة قطر استطاعت مواجهة التحديات الجغرافية والبيئية التي مرت بها خلال السنوات الماضية من العمل في تجهيز الملاعب والبنية التحتية.

وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره لاهتمام الجمهور العربي بفلسطين وقضيتها والقدس درة التاج خلال فعاليات كأس العالم، مشيداً بمشاهد الهتافات والأهازيج والأعلام الفلسطينية التي ظهرت في كبرى الميادين والملاعب القطرية .