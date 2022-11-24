يعزز صحة القلب ويحمى العين ويقلل الالتهاب.. اعرف فوائد الأوميجا 3

عدم حصول الجسم على ما يكفى من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، يمكن أن يؤدي إلى بعض النتائج السلبية مثل ارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل واشتداد أعراض الاكتئاب والمزيد، في السطور القادمة سنوضح لك أفضل مصادر الغذاء لمساعدتك على تلبية احتياجاتك وفوائده الصحية ، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

الفوائد الصحية لأوميجا 3



يعزز صحة القلب

هناك عقود من البحث حول كيف يمكن أن تساعدك أوميجا 3 في حماية قلبك والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، تبين أن تناول كمية كافية من أوميجا 3 يخفض مستويات الدهون الثلاثية ، ويخفض مستويات الكوليسترول الضار ، ويدعم صحة القلب بشكل عام، وجدت الأبحاث أن أوميجا 3 لها تأثيرات مضادة للتجمّع تساعد على تعزيز وظيفة الشرايين الصحية وتدفق الدم وضغط الدم.

يقلل من الالتهابات

يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى عدد كبير من المشكلات الصحية غير المرغوب فيها ، مثل النسيان وآلام المفاصل وزيادة الوزن وضيق الجهاز الهضمي وغير ذلك، تشير الأبحاث إلى أن أوميجا 3 توفر تأثيرات مضادة للالتهابات للأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

يحسن الوظيفة المعرفية

أحد الأدوار المهمة لأوميجا 3 هو أن مضادات الأكسدة الخاصة بها يمكن أن تساعد في حماية أغشية الخلايا ، بما في ذلك تلك الموجودة حول خلايا الدماغ، أظهرت الأبحاث أن هذا قد يلعب دورًا مهمًا في تطوير وسلامة الخلايا العصبية ، وقد يساعد أيضًا في الوقاية من مرض الزهايمر ومضاعفاته.

يحمي صحة العين

تلعب أوميجا 3 دورًا مهمًا في صحة العين ، ويوصي بها بشكل روتيني أخصائيو البصريات للمساعدة في تهدئة أعراض مرض جفاف العين، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 في الدم يتمتعون بالحماية بشكل كبير من التنكس البقعي المرتبط بالعمر أيضًا.

مصادر الغذاء من أوميجا 3

الكمية اليومية الموصى بها من أوميجا 3 هي 1.6 جرام للرجال و 1.1 جرام للنساء و 1.4 جرام يوميًا للنساء الحوامل، بعض المصادر الغذائية الأكثر فعالية لأوميجا 3 لمساعدتك في الحصول على ما يكفى هو بذور الشيا، وبذور الكتان ، الجوز، زيت الكانولا، سمك السلمون، الرنجة ، زيت فول الصويا، الماكريل .