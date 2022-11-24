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أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:24

غزة- الرأي

أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس: 

الخميس خضار
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