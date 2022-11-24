أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين
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24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:24
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
11:49التنمية الاجتماعية تختتم دورة تأهيل الخاطبات في مخيم النصيرات
11:46الرقابة الداخلية للزراعة تنفذ جولات ميدانية على المحررات
11:40دائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث العامة تُنجز" 7" قضايا تشهير
11:28الإرشاد المروري بالمواصلات تنظم يوماً مروياً في مدرسة النصيرات
11:24بلدية جباليا النزلة ومستشفى حمد توقعان مذكرة تفاهم