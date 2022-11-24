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كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:37

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري.

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عنها.

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