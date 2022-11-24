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بسبب تعديه على مشجع إيفرتون

الاتحاد الإنكليزي يقرر إيقاف رونالدو مباراتين

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:08

الاتحاد الإنكليزي يقرر إيقاف رونالدو مباراتين
الاتحاد الإنكليزي يقرر إيقاف رونالدو مباراتين

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، إيقاف النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مباراتين، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

وجاءت عقوبة رونالدو بسبب قيامه بتحطيم هاتف محمول كان في يد أحد مشجعي إيفرتون.

وأصبح رونالدو (37 عاما) لاعبا حرا الآن، بعد فسخ تعاقده مع فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي أمس الثلاثاء.

وتعود أحداث تلك الواقعة إلى التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، حين حطم رونالدو هاتفا كان في يد صبي يبلغ من العمر 14 عاما، عقب خسارة مانشستر يونايتد صفر/ 1 أمام إيفرتون على ملعب (غوديسون بارك).

واتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم رونالدو بالسلوك غير اللائق وأصدرت لجنة مستقلة قرارها بإيقافه وتوقيع وغرامة كبيرة عليه.

وسيتم تنفيذ الإيقاف خلال تواجد رونالدو مع ناديه الجديد، لكنه لن يكون ساريا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) نقلا عن بيان اتحاد الكرة الإنكليزي، “تقرر إيقاف كريستيانو رونالدو مباراتين، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، وتم تحذيره من انتهاج سلوك غير لائق مستقبلا، من شأنه أن ينتهك لوائح الاتحاد”.

وأضاف البيان “اعترف المهاجم بأن سلوكه بعد صافرة نهاية مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز بين نادي مانشستر يونايتد وإيفرتون يوم السبت 9 نيسان/ أبريل 2022 كان غير لائق”.

وأوضح اتحاد الكرة “وجدت لجنة تنظيمية مستقلة أن سلوك اللاعب كان سيئا وعنيفا خلال جلسة استماع لاحقة، وفرضت عليه هذه العقوبات”.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحظر حال انضمام رونالدو لأحد الفرق الخاضعة لسلطة اتحاد الكرة الإنكليزي، كما سيكون الإيقاف ساريا أيضا حال انضمامه لاتحاد آخر.

(د ب أ)

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