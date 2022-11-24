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تعادل “بطعم الفوز” للمغرب أمام وصيف بطل العالم كرواتيا

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:10

تعادل “بطعم الفوز” للمغرب أمام وصيف بطل العالم كرواتيا
تعادل “بطعم الفوز” للمغرب أمام وصيف بطل العالم كرواتيا

 سجل منتخب المغرب، الذي لعب بين عدد كبير من مشجعيه في استاد البيت، تعادلا بـ”طعم الفوز” بدون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، في مباراة قليلة الفرص بأولى جولات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأربعاء.

وغابت الفاعلية في بعض المحاولات، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش كما سدد لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.

وكانت أقرب محاولات المغرب في الشوط الثاني لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير مزراوي ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.

وأبعد لاعب الوسط سفيان أمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى بعد تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان بريشيتش.

وشارك المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل لأسباب انضباطية، في الدقائق الأخيرة بدلا من يوسف النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى.

وتلعب بلجيكا مع كندا في وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة.

(وكالات)

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