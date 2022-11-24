لجنة "طوارئ الشتاء" تتابع استعدادات البلديات لاستقبال المنخفض القادم

غزة - الرأي

عقدت لجنة طوارئ الشتاء الحكومية اجتماعاً طارئاً لمتابعة استعدادات البلديات والمؤسسات ذات العلاقة للمنخفض الجوي القادم، مشددةً على أهمية تعاون المواطنين مع البلديات وجاهزية الجميع وفق الإمكانيات المتاحة.

واستمعت رئاسة اللجنة إلى الطواقم العاملة من البلديات ووزارة الأشغال والدفاع المدني والتنمية الاجتماعية، ومدى جهوزيتها لحماية المواطنين.

وقالت اللجنة إن المنخفض الجوي القادم يشكل تحدياً للجميع، وطواقم وزارة الحكم المحلي والمؤسسات الشريكة رفعت حالة التأهب لديها وتفقدت مقدراتها استعداداً لاستقبال المنخفض".

وأوضحت اللجنة، أنها أوعزت إلى البلديات بضرورة العمل على توفير كميات سولار احتياطية تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي، لمتابعة سير المضخات المتنقلة".

وكلفت اللجنة وزارة الداخلية والأمن الوطني، بإخلاء المواطنين من حرم وادي غزة، منعاً لحدوث أي حالات غرق أو نفوق في الحيوانات لديهم، فيما كلفت الدفاع المدني والعمليات المركزية بإرسال كشوفات المتضررين حال وجودها، إلى وزارة التنمية الاجتماعية عبر اللجنة.

ودعت اللجنة المواطنين بضرورة التعاون مع فرق وطواقم البلديات، وعدم إلقاء القمامة قرب مصافي الأمطار، كي لا تتسبب بإغلاقها وعدم تسرب المياه إليها، مشددة على أهمية أن يكون المواطن شريكًا مع البلديات في حماية المجتمع ومقدراته.

وقالت: "يجب أن يدرك المواطن واجباته وحقوقه والتعاون مع البلديات التي لا تعفى من مسؤولياتها".

وأهابت لجنة طوارئ الشتاء الحكومية جميع المواطنين الكرام في كافة مواقعهم بضرورة مراعاة قواعد السلامة.

ومن المتوقع أن يبدأ مساء اليوم الخميس منخفضاً جوياً، يستمر حتى يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي بعض التوجيهات التي أصدرتها لجنة طوارئ الشتاء الحكومية إلى المواطنين، للوقاية من المخاطر المتوقعة في المنخفضات الجوية:

1- ترميم المنازل ترميماً جيداً وتفقد الفتحات والنوافذ والعمل على إصلاح التالف منها، وإجراء الصيانة اللازمة للتمديدات الكهربائية.

2- تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل مع إجراء الصيانة اللازمة لها.

3- إجراء الصيانة اللازمة لتمديدات التدفئة المركزية والمدافئ المتنقلة بمختلف أنواعها.

4- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة كالألواح المعدنية وشبكات التلفاز وغيرها.

5- حفظ المواد سريعة الاشتعال في أماكن آمنه خارج المنزل وبعيدا عن مصادر الحرارة وجيدة التهوية.

6- توفير التهوية المناسبة أثناء استخدام المدافئ المتنقلة ومواقد الفحم ومراقبة الأطفال والتأكد من إطفاء المدافئ قبل النوم أو مغادرة المنزل.

7- عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.

8- عدم استخدام المدافئ لأغراض أخرى مثل الطهي وتسخين الماء وتجفيف الملابس.

9- عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء في الأجواء العاصفة.

10- الابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري السيول.

11- قيادة السيارة بحذر والتقيد بتعليمات وقواعد السير وأنظمة الأمن والسلامة المرورية.

12- الاحتفاظ بصندوق إسعافات أولية يحتوي على المكونات الأساسية للإسعاف.

13- توفير طفاية حريق يدوية مناسبة وتثبيتها عند مدخل المطبخ والتأكد من صلاحيتها باستمرار.

14- توفير مضخة لشفط المياه خاصة في المباني المنخفضة ذات الطوابق تحت الأرضية والمعرضة لتجمع المياه فيها.