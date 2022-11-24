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تعليم غرب غزة تكرّم الفرق الفائزة في مسابقة بطولة التنس

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:14

تعليم غرب غزة تكرّم الفرق الفائزة في مسابقة بطولة تنس الطاولة المركزية
تعليم غرب غزة تكرّم الفرق الفائزة في مسابقة بطولة تنس الطاولة المركزية

غزة- الرأي
كرّمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة الفرق الفائزة في بطولة تنس الطاولة المركزية التي نظمتها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الإدارية  خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل ، وأ.نوزت حسنية مشرفة الرياضة، وأ.محمد كباجة مسير قسم الأنشطة، وأ.رانيا جابر مشرفة النشاط الكشفي في الأنشطة.

واستهل الدلو التكريم بتهنئة الطالبات الفائزات في البطولة، مشدداً على رسالة وزارة التربية والتعليم المتمثلة في أهمية التكامل في بناء شخصية الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية .

وأعرب مدير التعليم  عن اعتزاز مديرية غرب غزة بهذا الفوز داعياً الطالبات إلى مواصلة رحلة التميز والإبداع وصولاً إلى تمثيل فلسطين في المحافل الرياضية الدولية .

وكانت مديرية غرب غزة قد حصلت على المركز الأول في بطولة تنس الطاولة للبنات للمرحلة الأساسية على مستوى وزارة التربية والتعليم والمركز الثاني للمرحلة الثانوية .

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