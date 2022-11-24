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قيمة المسروقات 56 ألف شيكل

"المباحث العامة" تُنجز قضية سطو على منزل في خانيونس

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:16

"المباحث العامة" تُنجز قضية سطو على منزل في خانيونس

خانيونس-الرأي

أنجزت المباحث العامة في محافظة خانيونس - قسم التحقيق المركزي، قضية سطو على منزل أحد المواطنين في المحافظة، وسرقة 56 ألف شيكل من داخله.

وأفادت المباحث العامة أن المواطن محفوظ (ق) تقدم بشكوى مفادها قيام مجهول بالسطو على منزله، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 56 ألف شيكل.

وأوضحت أنه وفور تلقيها الشكوى أجرت علميات البحث والتحري عن أصحاب العود الإجرامي، حيث تم الاشتباه بالمدعو أحمد (ق)، ولفتت إلى أنه وباستدعائه واستجوابه، أقر بما نسب إليه من تهم.

وبينت المباحث أن المشتبه به أفاد بأنه تصرف بجزء من المبلغ المسروق، حيث تم ضبط جزء من المبلغ المسروق.

وأشارت المباحث العامة إلى أنه تمت إحالة المتهم، والمضبوطات لمكتب تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول

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