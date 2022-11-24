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تحت رعاية مديرية التعليم في شمال غزة

مدرسة "حمزة الثانوية للبنات" تحيي فعاليات "يوم الطفل العالمي"

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:18

مدرسة "حمزة الثانوية للبنات" تحيي فعاليات "يوم الطفل العالمي"
مدرسة

غزة-الرأي

أحيت مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات، فعاليات "يوم الطفل العالمي"، بعنوان "أطفالنا جنة الدنيا"، وذلك تحت رعاية مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإرشاد والتوجيه والتربية الخاصة).

وحضر الفعالية مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين والمشرفين التربويين بالمديرية، وعدد من مديرات المدراس، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وفي كلمة لها، رحبت مديرة المدرسة أ. نور عوض بالحضور كافة، مؤكدة على حق أطفال فلسطين بالعيش بحرية وكرامة وطمأنينة وسلام ومحبة، أسوة بأطفال العالم.
وشددت على أن ما يعانيه أطفال فلسطين من ظلم وقهر وحرمان، ناجم بشكل أساس عن الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يُمعن في قتل الأطفال وانتهاك كرامتهم وسلب حريتهم، مشيرةً إلى أنه لا يمر يوم في فلسطين إلا وهناك جريمة تُرتكب بحق الطفولة في فلسطين.

من ناحيته، قال أ. شهاب إن يوم الطفل العالمي، مناسبة مهمة لنقول فيها لكل العالم إن أطفال فلسطين يحبون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلاً، رغماً عن الاحتلال الذي يحاول جاهداً تشويه معالم الطفولة في فلسطين من خلال جرائمه التي لا تتوقف على مدار الساعة، قتلاً واعتقالاً وترهيباً.

وأضاف أ. شهاب أن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل منذ مطلع العام الحالي (2022)، نحو (750) طفلاً، فيما لا يزال يرزح في سجون الاحتلال (160) طفلاً في ظروف اعتقالية بالغة السوء.

وفي المقابل، استعرض أ. شهاب مدى اهتمام الإسلام العظيم بالطفولة، مذكّراً بالعديد من المواقف التي وردت في السيرة النبوية الشريفة والتي تحث على الاهتمام بالأطفال وحُسن تربيتهم وتنشئتهم، ليكونوا لبنات صالحة في المجتمع تعمل على نهضته وتطوره.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية المميزة التي تشير إلى حقوق الطفل في التعليم والحياة الكريمة.
كما تم تكريم الطالبات المتفوقات في الربع الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.
جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي أُقرّ في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم.

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