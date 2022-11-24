جودة البيئة تناقش مع أعضاء المجلس الاستشاري القضايا البيئية

غزة-الرأي

دعا رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، أعضاء المجلس الاستشاري لسلطة المياه وجودة البيئة كونه رئيس المجلس، والذي ناقش من خلاله دليل السياسات الحكومية المتعلقة بالقضايا البيئية.

حيث قدم نائب رئيس المجلس الاستشاري م.مازن البنا وم.بهاء الدين الأغا، مسودة مبدية لدليل السياسات الحكومية لمناقشتها في اجتماع المجلس.

فيما أوصى الاجتماع الى الاتفاق على عقد المجلس في القضايا العامة المتعلقة بالمياه والبيئة كالقضايا الطارئة مثل غرق بعض المناطق بمياه الأمطار أو أي قضية يمكن طرحها من قبل أعضاء المجلس.

كما تم الاتفاق على أن يتم مراجعة الدليل من قبل الاعضاء كل على حدة واضافة أية مواضيع برتأيها الأعضاء وهي تعتبر ذات أولوية وعلى أن يشمل الدليل قطاعي المياه والبيئة بالاضافة الى الاتفاق على دعم تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه الجامعة لكل الاطر العاملة في مجالي المياه والبيئة.