مدير عام التمريض بالصحة يبحث التعاون المشترك مع مؤسسة "MAP"

غزة-الرأي

بحث مدير عام التمريض د. خليل شقفة، سبل التعاون المشترك مع وفد من مؤسسة MAP برئاسة الممرض والخبير الأسكتلندي Gerard O’Hare، بمشاركة مدير تمريض المستشفيات د. يوسف فحجان.

وأفاد د. شقفة بأن اللقاء يأتي امتدادا للجهود التي تبذلها إدارته بالتعاون مع شركاء العمل الصحي من أجل الارتقاء بجودة الخدمات التمريضية ومنتسبي مهنة التمريض والقبالة، مشيرا الى الاتفاق على انجاز دبلومات تخصصية في مجال الأورام والعناية التلطيفية وإدارة الألم.

يذكر بأنه قد الاتفاق على التشبيك مع الجمعية الأوروبية لتمريض الأورام، وعقد لقاء يجمع الإدارة العامة للتمريض وجامعة بيت لحم برعاية ومشاركة المجلس الفلسطيني للتمريض.