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تعليم شرق غزة يتفقد برنامج " أوائل و قادة" بمدرسة الحرية الثانوية للبنين

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:42

تعليم شرق غزة يتفقد برنامج " أوائل و قادة" بمدرسة الحرية الثانوية للبنين
تعليم شرق غزة يتفقد برنامج

غزة- الرأي
تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم شرق غزة برنامج "أوائل و قادة "لطلاب الثانوية العامةبمدرسة الحرية الثانوية للبنين.

وشارك في الزيارة أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، ود. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، عدد من رؤساء الأقسام، أ. حسن سويدان مدير المدرسة الى جانب مديري ومديرات المدارس الثانوية بالمديرية.

والتقى نور الدين الطلاب والمعلمين في الغرف الصفية التي ينفذ فيها البرنامج  واطلع على آليات العمل التدريسي، كما استمع لآراء الطلاب في البرنامج ومدى استفادتهم منه، داعيًا اياهم إلى الاستفادة الكبيرة من البرنامج واستثمار الأوقات المتاحة لهم من أجل زيادة التحصيل الدراسي، متمنيا لهم التوفيق و النجاح .

وفي سياق الزيارة اجتمع نور الدين بالحضور من مديري ومديرات المدارس الثانوية حيث ناقش معهم بعض الأمور المتعلقة بالبرنامج.

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