تعليم شرق خانيونس يختتم فعاليات أندية الذكاء الاصطناعي والروبوت

خانيونس- الرأي

اختتم قسم التقنيات التربوية بمديرية التعليم فعاليات أندية الذكاء الاصطناعي والروبوت بتكريم المدربين والطلبة المتدربين في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. محمد حنون مشرف المختبرات العلمية.

وفي كلمتها أثنت أبو موسى على جهود قسم التقنيات التربوية في الارتقاء بمهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة المدارس، مؤكدةً أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي وزارة التربية والتعليم في تنمية ميول الطلبة نحو توظيف استخدام التكنولوجيا في حل المشكلات.

يذكر أن الدورة مدتها ٦٠ ساعة تدريبية في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوت، واستهدفت 40 طالبًا وطالبة من المتميزين في البرمجة حيث تم ترشيحهم عبر اختبارات الذكاء والمنطق البرمجي.