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الأوقاف تعقد ورشة عمل لتقييم برنامج المساجد الإلكترونيّ

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:48

الأوقاف تعقد ورشة عمل لتقييم برنامج المساجد الإلكترونيّ
الأوقاف تعقد ورشة عمل لتقييم برنامج المساجد الإلكترونيّ

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للمساجد والمديريات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة ورشة عمل؛ لتقييم العمل على برنامج المساجد الإلكترونيّ، بهدف تحسين جودة البرنامج والمساهمة في تطويره.

وحضر اللقاءَ كلٌّ من مدير عام المساجد والمديريات أ. منذر الغماري، ومدير دائرة المساجد أ. راني العدلوني، ورئيس قسم لجان المساجد أ. عمر المقيد، ورؤساء أقسام المساجد في المحافظات الخمس، ومندوبون عن دائرة الحاسوب، وعددٌ من المفتشين والإداريّين بأقسام المساجد في المديريات.

بدوره أوضح الغماري أنّ التحول الإلكترونيّ في جميع مجالات العمل يحتل أهمية كبيرة لدى الوزارة، مؤكدًا على أهمية مواكبة التحسين والتطوير، واستكمال جميع البيانات المطلوبة على البرنامج، وتدقيقها وتحديثها بشكل دوريّ ومستمر، لا سيما أنّ البرنامج يمثّل ركيزة ومرجعية مهمة في العديد من الإحصائيات والقرارات التي تتخذها الوزارة بما يخدم قطاع المساجد في محافظات قطاع غزة.

من جهته، أكّد العدلوني على أهمية الورشة في تحسين جودة البرنامج الإلكترونيّ، ومناقشة جميع الملاحظات والإضافات المقترحة التي تساهم في تطوير البرنامج بما يتناغم مع سياسات الوزارة وأهدافها.

مضيفًا: "أُنْجِزَت الأعمال ذات العلاقة بتعبئة البيانات، التي تتصل بالمساجد، وقد أُدخلت على البرنامج، واستُفيد منها في تغذية تطبيق مسجدي المتاح للجمهور"، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأقسام والطواقم في المحافظات، خاصة الطاقم الفني في دائرة الحاسوب، شاكرًا إياه على المتابعة الدوريّة للبرنامج، والعمل المستمر على تحسين أدائه.

واستعرضت الورشة البرنامج بشكل تفصيليّ، وفيها نُوقِشَت أهم الملاحظات والمقترحات التي تساعد في تطوير العمل، وتوفير المعلومات الدقيقة عن المساجد بأقصى سرعة، وتم التوافق على استكمال الترتيبات الفنيّة مع دائرة الحاسوب بشأن الملاحظات والمقترحات التي تم تناولها خلال الورشة.

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