المعهد العالي للقضاء يعزز تعاونه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

التقى المستشار د. خالد أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، أ. جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة، في زيارة إلى الهيئة رافقه فيها أ. علي جحا مدير مكتب العميد و أ. أحمد طافش مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمعهد.

وكان في استقبال وفد المعهد إلى جانب نائب مدير عام الهيئة، أ. بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوى، أ. بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب، و أ. نسمة الحلبي منسقة الاتصال والتواصل بالهيئة.

واستعرض المستشار حاتم أبو عيشة أبرز أعمال المعهد خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى المشاريع التي يعكف على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ومؤكداً على حرص المعهد تعزيز سبل التعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتنفيذ البرامج النوعية للعاملين في المنظومة القانونية والقضائية، للارتقاء بالعمل من أجل تحقيق العدالة.

بدوره رحب أ. جميل سرحان بوفد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني مثمناً جهود المعهد، ومؤكداً على العلاقة الوثيقة التي تربط هيئته بالمعهد، وتطلعه لتطويرها بشكل أكبر من خلال عقد المشاريع وورش العمل المشتركة، لضبط ونظم العمل القانوني بما يحفظ حقوق المواطنين وينهض بمختلف الشرائح القانونية.

