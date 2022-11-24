"الإعلام الحكومي" يستقبل وفداً من ديوان الموظفين العام

غزة- الرأي

استقبل رئيس المكتب الإعلام الحكومي أ. سلامة معروف، صباح اليوم الخميس، وفداً من ديوان الموظفين العام، لبحث وتعزيز التعاون المشترك.

والتقى الوفد إلى جانب معروف، مدير التنسيق مع المؤسسات الحكومية محمد حبيب، ومدير العلاقات العامة محمود الفرا.

وضم وفد ديوان الموظفين كلاً من: زكريا جودة مدير وحدة العلاقات والتعاون الدولي، وبلال حنيف رئيس قسم التعاون الدولي.

وأثنى جودة، خلال الزيارة على جهود المكتب الإعلامي في تعزيز العمل الصحفي والإعلامي وتنسيقه بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مناقشاً في الوقت ذاته سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

ومن جانبه، أكد معروف على جاهزية واستعداد المكتب الإعلامي الحكومي لتقديم المتطلبات الإعلامية اللازمة لتعزيز التعاون المشترك، مشيداً في جهود ديوان الموظفين في تنظيم العمل الوظيفي الحكومي.