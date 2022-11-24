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الشرطة النسائية وبلدية المغازي تنظمان ندوة بعنوان "لا لإيذاء النفس"

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:15

الشرطة النسائية وبلدية المغازي تنظمان ندوة بعنوان "لا لإيذاء النفس"
الشرطة النسائية وبلدية المغازي تنظمان ندوة بعنوان

الوسطى- الرأي

نظمت لجنة المرأة والطفل في بلدية المغازي بالتعاون مع الشرطة النسائية المجتمعية ، ندوة بعنوان " لا لإيذاء النفس " في جمعية مركز المغازي الثقافي ضمن حملة حياة مطمئنة التي تنفذها الشرطة النسائية .

كما تحدثت عضو المجلس البلدي أ. آمال التلباني عن أهمية دور المرأة في التربية وإصلاح الأسرة والمجتمع وذكرت العديد من الأمثلة لشخصيات نسائية مؤثرة ولهم بصمات واضحة في المجتمع في القديم والحديث.

 كما ذكرت العديد من الامثلة لشخصيات مؤثرين ولهم بصمات واضحة في المجتمع في القديم والحديث ربتهم نساء.

فيما  شكرت عضو المجلس البلدي الرائد ماجدة أبو الكاس على إدارتها للقاء الشرطة النسائية في الشرطة المجتمعية على هذه المبادرة .

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