بلدية دير البلح تعقد لقاءً مع لجنة طوارئ الشتاء

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، اجتماعاً لفريق طوارئ الشتاء لبحث تداعيات مواجهة المنخفضات الجوية خلال موسم الأمطار وطرق التغلب عليها للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح م.طارق شاهين رئيس لجنة طوارئ الشتاء أنه تم إعداد خطة كاملة لعمل فريق الطوارئ وتقسيم العمال إلى مجموعات عمل لتكون على أهبة الاستعداد وعلى رأس عملها على مدار الـ24 ساعة في الأيام المعلنة طوارئ لمواجهة تداعيات المنخفضات خلال الشتاء.

واستعرض الأعمال التي تمت لاستقبال فصل الشتاء من بينها الانتهاء من تنظيف مصارف مياه الأمطار مع استمرار تنظيفها تجنباً لأي طارئ ومنع تجمع المياه، تنظيف مجرى وادي السلقا مع اتخاذ التدابير اللازمة، عمل الصيانة اللازمة للآليات والمضخات، منوهاً أنه تم دراسة كافة الأعمال التي تمت خلال المنخفض الماضي وعمل اللازم.

بدوره أكد رئيس البلدية دياب الجرو على ضرورة أخذ كافة التدابير اللازمة والالتزام بخطة الطوارئ وعملها لمرور موسم الأمطار بخير، وأضاف: بفضل الله المنخفض السابق لم تسجل مشاكل عميقة كإغلاق بعض الشوارع وبرك المياه أو أضرار مادية على المواطنين داخل نفوذ البلدية.

كما تم مناقشة بعض المناطق التي تتعرض لتجمع مياه الأمطار خلال فترة الشتاء وإمكانية معالجتها والتغلب عليها.