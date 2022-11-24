بلدية جباليا النزلة ومستشفى حمد توقعان مذكرة تفاهم

غزة- الرأي

وقعت بلدية جباليا النزلة ومستشفى حمد لتأهيل الأطراف الصناعية، صباح امس الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحسين وصول واستفادة المواطنين وذوي الإعاقة من الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها وفد من مستشفى حمد برئاسة مدير عام المستشفى أ. نور الدين صلاح، لمكتب رئيس بلدية جباليا النزلة، لتوقيع الاتفاقية وبحث مدى توفير إطار التفاهم والتعاون بين الطرفين في مجال تعزيز الشراكة لتحسين وصول المواطنين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص لتلقي الخدمات الطبية في مستشفى سمو الشيخ حمد.

وبحث الطرفان إمكانية المساعدة في تذليل العقبات في وجه الأنشطة الخاصة تحت إطار مذكرة التفاهم وتنفيذها، والتنسيق المشترك لتحقيق أهداف المذكرة، وكذلك التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على تعزيز وصول المرضى من ذوي الإعاقة لتلقي الخدمات الطبية، تعزيزًا للحق في تلقي العلاج للجميع.

وقال رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، "إن البلدية ترحب بالشراكة والتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني ومستشفى حمد؛ في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على اختلاف أنواعها"، مشيرًا إلى أن البلدية بصدد صياغة مشاريع خاصة بموائمة الشوارع بالأشخاص ذوي الإعاقة في جباليا.

بدوره، أكد مدير عام مستشفى حمد لتأهيل الأطراف الصناعية أ. نور الدين صلاح، ضرورة تحويل مذكرة التفاهم الموقعة إلى شراكة حقيقية تُحقق الإنجازات للمواطنين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية عقد الشراكة مع البلدية في سبيل تذليل العقبات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الطبية كونها حق للجميع من دون استثناء.