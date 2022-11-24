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الإرشاد المروري بالمواصلات تنظم يوماً مروياً في مدرسة النصيرات

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:28

الإرشاد المروري بالمواصلات تنظم يوماً مروياً في مدرسة النصيرات
الإرشاد المروري بالمواصلات تنظم يوماً مروياً في مدرسة النصيرات

الوسطى-الرأي

نظمت دائرة التوعية والإرشاد المروري بوزارة النقل والمواصلات يوماً مرورياً في مدرسة النصيرات الابتدائية المشتركة " ب "، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوعي المروري لدي الطلبة وللتخفيف من الحوادث المرورية، حيث تم إعطاء محاضرة تثقيفية لطلاب الصف الثاني.

وشارك في هذا اليوم المروري فريق الإرشاد المروري من وزارة النقل والمواصلات، بمشاركة فريق التوعية والإرشاد المروري في المنطقة الوسطى بحضور الرائد خالد أبو مهدي، والناشطة آية الدقي.

حيث تم تدريب الطلاب على الخروج الآمن من المدرسة في الشوارع الرئيسية المحاذية للمدارس كما تم توزيع ورود على السائقين و تشكيل فريق مروري لتأمين دخول وخروج الطلبة .

من جانبه، أكد طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات بأن هذه البرامج تأتي في سياق التقليل من الحوادث المرورية في قطاع غزة وتعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الطلبة.

الإرشاد المروري بالمواصلات تنظم يوماً مروياً في مدرسة النصيرات 867c2e78-e515-4b98-a20c-0fcfa99ca02c
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