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أحالت الموقوفين للنيابة العامة

دائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث العامة تُنجز" 7" قضايا تشهير

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:40

غزة- الرأي

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، "7" قضايا تشهير وتهديد عبر الإنترنت والهواتف الخلوية، نفذّها مجهولون خلال استخدامهم لحسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف مجهولة الهوية.

وبينت دائرة "الجرائم الإلكترونية" أنه ومن خلال المتابعة الفنية، وإجراء البحث والتحري، تم التعرف على أصحاب الحسابات، وباستدعاء واستجواب أصحاب الحسابات المشتبه بهم بالتشهير والتهديد، أقروا بما نسب إليهم.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت الموقوفين وملفاتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

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