التنمية الاجتماعية تختتم دورة تأهيل الخاطبات في مخيم النصيرات

الوسطى-الرأي

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة المرأة مشروع القيادة الأسرية، بالتعاون مع مركز تمكين المرأة والمجتمع النصيرات التابع للوزارة" دورة لتأهيل المخطوبات"، في مقر مركز التمكين في مخيم النصيرات.

جاء ذلك بحضور رئيس لجنة مشروع القيادة الأسرية ا.اعتدال قنيطة و مدير المركز ا.نعيمة سويدان من دائرة المرأة وطاقم العمل بالمركز و في نهاية اليوم الرابع من الدورة الذي تناول المحور الاقتصادي و قدمه ا.بلال ابو شنب بعنوان "مفهوم الاقتصاد المنزلي" و الذي استعرض فيه ..كيفية التصرف بالدخل ،مقومات اقتصاد البيت المسلم، كيف تربي أبناءك على حسن التعامل مع المال ، كيف نوفر المال و اختتم بأدوات استجلاب بركة الرزق ، لِتُستكمل بذلك جميع محاور الدورة.

من جانبها ذكرت ا.اعتدال قنيطة خلال اختتامها للدورة ، أن الدوره ناقشت الجوانب المختلفة للحياة الزوجية ، إذ تناولت الجانب الشرعي و القانوني ، والاجتماعي والنفسي ، والاقتصادي والصحي، وقدمها مدربون و مدربات متخصصون و ذوو خبرة و كفاءة عالية.

و أشارت بأنهم يسعون و من خلال تنظيم الدورات إلى تنمية مهارات الخاطبين و المخطوبات و المقبلين على الزواج لإدارة الحياة الزوجية وتحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية.

كما توجهت بالشكر و الثناء للمدربات على جهودهم المبذولة في الدورة و دعت المتدربات إلى بدء حياتهن المستقبلية وفق ما تعلمنه من الدورة و حثت جميع المقبلات على الزواج و الخاطبات سرعة الانضمام للدورات المقبلة لنا فيه من الآثار الإيجابية على الأسرة و المجتمع .

بدورها أثنت ا.نعيمة سويدان على الجهود المبذولة لإنجاح المشروع و تنظيم الدورة الأولى بالمركز كما ابدعت إعجابها بالمتدربات و مدى تفاعلهن و اقبالهن على الدورة .

و في الختام قامت رئيس مشروع القيادة الأسرية و مدير المركز بتوزيع الهدايا الرمزية و الشهادات على المتدربات و إجراء عملية القرعة على جوائز قيمة ،فازت بها 5مخطوبات.