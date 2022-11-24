"المجلس الأعلى للرياضة" يوقع اتفاقية تركيب الباركيه في صالة سعد صايل

غزة-الرأي

وقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية تركيب الباركيه في صالة سعد صايل بمدينة غزة، بقيمة (50.000) دولار.

جاء ذك، بحضور جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعمر بارود مدير شركة عمر بارود وشركاه للتجارة والصناعة " الشركة المنفذة للمشروع" وأيمن الهندي مدير عام مؤسسة أمواج الإعلامية ومحمد حلس مدير وحدة المنشٱت.

وأكد جابر عياش أن المجلس الأعلى يحرص على تطوير وتحديث الإمكانات في المرافق الرياضية من خلال مشروع الباركيه في صالة سعد صايل، والبرامج التطويرية في المرافق الرياضية التابعة للمجلس، موجهاً شكره للجهود التي يبذلها مساعد أمين عام المجلس عبد السلام هنية، في تطوير ودعم البنية التحتية للقطاع الرياضي.

يذكر أن مشروع تركيب الباركيه سيبدء تنفيذه مطلع العام المقبل، حيث ستتوقف الصالة عن استقبال الأنشطة الرياضية حتى انتهاء المشروع.