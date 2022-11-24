وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتزم هدم 37 منشأة بالقدس لصالح الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تناقش الشروط الفنية للسخانات الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تستقبل إدارة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد لقاءً لبحث آليّات تطوير برامج التحفيظ المحوسب وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مخازن وسيارات بيع المشروبات برفح وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية لغرس وتعزيز قيمة "بر الوالدين" وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية بالمواصلات تنظم جولة زيارات لمصابي حوادث السير وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: دائرة القياس تواصل جولاتها على الأسواق للرقابة على الموازين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ أعمال تدعيم في منطقة الشاطئ لحمايتها من الانجراف وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلاميّة بالأوقاف تبحث تعاونها مع الدفاع المدنيّ
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة (50.000) دولار

"المجلس الأعلى للرياضة" يوقع اتفاقية تركيب الباركيه في صالة سعد صايل

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:49

"المجلس الأعلى للرياضة" يوقع اتفاقية تركيب الباركيه في صالة سعد صايل

غزة-الرأي

وقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية تركيب الباركيه في صالة سعد صايل بمدينة غزة، بقيمة (50.000) دولار.

جاء ذك، بحضور جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعمر بارود مدير شركة عمر بارود وشركاه للتجارة والصناعة " الشركة المنفذة للمشروع" وأيمن الهندي مدير عام مؤسسة أمواج الإعلامية ومحمد حلس مدير وحدة المنشٱت.

وأكد جابر عياش أن المجلس الأعلى يحرص على تطوير وتحديث الإمكانات في المرافق الرياضية من خلال مشروع الباركيه في صالة سعد صايل، والبرامج التطويرية في المرافق الرياضية التابعة للمجلس، موجهاً شكره  للجهود التي يبذلها مساعد أمين عام المجلس عبد السلام هنية، في تطوير ودعم البنية التحتية للقطاع الرياضي.

يذكر أن مشروع تركيب الباركيه سيبدء تنفيذه مطلع العام المقبل، حيث ستتوقف الصالة عن استقبال الأنشطة الرياضية حتى انتهاء المشروع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟