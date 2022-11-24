الصحة تبحث إمكانية انشاء خدمات قدم سكرية

غزة- الرأي

بحثت اللجنة التنفيذية للغدد الصماء والسكرى برئاسة د. يونس أبو النور، استشاري اللجان التخصصية بالإدارة العامة للمستشفيات، إمكانية انشاء خدمات قدم سكرية ضمن خدمات الغدد الصماء والسكرى، وذلك خلال اللقاء الدوري للّجنة.

وتطرق أعضاء اللجنة الى خدمات الغدد الصماء المتوفرة حاليا في مستشفيات قطاع غزة، والتحديات التي تواجه هذه الخدمة وإمكانية انشاء فريق متعدد المهام ليقدم نموذج الرعاية الشاملة لمرضى القدم السكرى.

وتم التوافق على ضرورة العمل على تقديم الرعاية الشاملة للقدم السكرى وإضافة أعضاء جدد من المختصين بالغدد الصماء والسكرى، وتدريب فريق تمريضي يقدم الرعاية الصحة لهؤلاء المرضى.

وشدد د. أبو النور على ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية لمجمع الشفاء والاطلاع على ألية تقديم خدمات السكرى.

وتم التوافق على البدء بتجهيز بروتوكولات علاج حالات الغدد الصماء الأكثر شيوعا، وإعداد بروتوكول تصنيف مستويات التدخل من قبل أخصائي الغدد الصماء في علاج القدم السكرى.

وفي نهاية اللقاء، استعرض د.أبو النور ورقة بحثية حول تأثير الرعاية الذاتية للسكرى على الشباب والمراهقين المصابين بالسكرى من النوع الأول في قطاع غزة، لافتا الى أنه سيتم عرض هذه البحث في المؤتمر العالمي الذي سيعقد في البرتغال في أوائل ديسمبر من العام الجاري.