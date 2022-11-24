لجنة الكادر البشرى بالصحة تناقش مفاتيح الكوادر البشرية

غزة-الرأي

نظمت لجنة الكادر البشري بوزارة الصحة، زيارة لمستشفى العيون، حيث كان في استقبالهم د.ماجد حمادة مدير المستشفى ومدراء الدوائر داخل المستشفى.

وناقش المجتمعون مفاتيح فئات الكادر البشري حسب التخصصات والجهد المطلوب بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وما تعكسه من مردود إيجابي على صحة المريض تناغماً مع تطلعات ورؤية وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدوره، شكر د.ماجد حمادة الجهود التي تبذلها اللجنة لاهتمامها بمناقشة مفاتيح الكادر البشري ووضع الآلية السليمة والتعاون المشترك للوصول إلى النتائج المطلوبة وتحديد الاحتياج الحقيقي للكادر البشري.